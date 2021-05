FC Volendam verrast met binnenhalen topscorer Mühren

En er was meer interesse van clubs op het hoogste niveau, maar Mühren kiest voor een driejarig contract bij de nummer zes van de eerste divisie.

Met 38 doelpunten had Mühren het afgelopen seizoen een groot aandeel in de promotie van Cambuur. De Friezen wilden dan ook graag langer door met de 32-jarige aanvaller die ze huurden van het Belgische Zulte Waregem.

Niet FC Utrecht, niet FC Twente en ook niet het naar de eredivisie gepromoveerde Cambuur Leeuwarden is er in geslaagd om Robert Mühren vast te leggen. De felbegeerde transfervrije spits vervolgt zijn carrière bij de club uit zijn dorp: FC Volendam

Mühren speelde van 2011 tot 2014 ook al voor FC Volendam. Hij bewees zich er al snel als afmaker van hoog niveau. Dankzij zijn 25 goals in zijn derde seizoen verdiende hij een transfer naar AZ.

Daar brak Mühren, mede door de aanwezigheid van concurrent Wout Weghorst, nooit echt door. Ook bij Zulte Waregem kwam de spits nauwelijks aan spelen toe.

Hij werd met wisselend succes verhuurd aan Sparta en NAC, maar hervond pas echt zijn oude vorm in de twee seizoenen in Leeuwarden waarin hij zich tot topscorer kroonde. Vorig seizoen (afgebroken wegens de coronacrisis) kwam hij in 29 wedstrijden tot 26 treffers.