Remkes: oud-gedeputeerde mag pas na twee jaar weer 'klussen' voor provincie

De periode waarin Limburgse oud-gedeputeerden geen betaalde klussen voor de provincie mogen doen, wordt uitgebreid van één naar twee jaar. Waarnemend gouverneur Johan Remkes wil daarvoor de gedragscode aanpassen, meldt 1Limburg.

Remkes is sinds april waarnemend commissaris van de koning, een functie die in Limburg gouverneur wordt genoemd. Hij werd aangesteld nadat het voltallige provinciebestuur was opgestapt vanwege een subsidieschandaal rond voormalig CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. NRC bracht aan het licht dat zijn bedrijf via een stichting tonnen aan provinciaal subsidiegeld kreeg voor bos- en groenonderhoud.

Voormalig VVD-minister Remkes kreeg in Limburg de opdracht om de bestuurscultuur te verbeteren. Het verlengen van de periode waarin oud-gedeputeerden geen opdrachten mogen uitvoeren past daarbij, schrijft hij in zijn voorstel aan het Limburg parlement. "Dit soort constructies straalt een zekere schijn uit. Dat moet je met elkaar niet willen."

Anti-draaideur

Toch wil Remkes de deur niet helemaal dichtdoen voor oud-bestuurders. "Het is niet onredelijk om oud-gedeputeerden die een bepaalde kwaliteit hebben, weer in te zetten voor de provincie. Maar dat moet je niet te snel doen."

Andere provincies hanteren een periode van een jaar voordat oud-gedeputeerden betaalde opdrachten mogen uitvoeren. In Limburg was hierover tussen 2014 en vorig jaar helemaal niets vastgelegd. Pas na een kritisch rapport van de Zuidelijke Rekenkamer werd de zogeheten anti-draaideurconstructie weer ingevoerd.

Screening gedeputeerden

Remkes wil verder nieuwe gedeputeerden beter screenen. Naast de gebruikelijke analyse door een extern bureau - in Limburg verricht door Berenschot - moet een speciale commissie kijken naar eventuele integriteitsrisico's. Behalve Remkes zelf komen in die commissie oud-commissaris van de koning Joan Leemhuis en voormalig hoofdofficier van justitie Kitty Nooy, die zich bij het Openbaar Ministerie bezighield met integriteit.

De screening van nieuwe bestuurders wordt niet openbaar, schrijft Remkes. "Om de vertrouwelijkheid van het proces te waarborgen is het van groot belang dat er geen namen van kandidaat-gedeputeerden naar buiten worden gebracht, voordat de commissie haar werkzaamheden heeft afgerond."