'Dias en Mahrez zijn dé sleutelspelers van succesvol Manchester City'

Manchester City-verdediger Rúben Dias - AFP

Pep Guardiola heeft Manchester City weer helemaal op de rails gekregen. Na twee kampioenschappen op rij moest de Spaanse coach vorig seizoen toezien hoe Liverpool de Premier League domineerde en na de zomer kwamen 'The Citizens' ook weer moeizaam op gang, maar uiteindelijk viel er niet te spotten met zijn ploeg. De landstitel werd heroverd, de Carabao Cup binnengesleept en vanavond (21.00 uur) volgt als klap op de vuurpijl de finale van de Champions League. In Lissabon is Chelsea de - eveneens Engelse - tegenstander. Een mooi lijstje successen. Maar die gloorde nog helemaal niet toen de mannen van Guardiola op 27 september van het vorig jaar met 5-2 op de broek kregen van Leicester City. Op eigen veld nog wel, al was dat in het coronatijdperk zonder publiek op de tribunes wellicht iets minder sensationeel. Hoe dan ook, Manchester City vond zich na dat debacle in de tweede speelronde van de Premier League terug op een schamele dertiende plaats.

Nathan Aké (rechts) in duel met Reece James van Chelsea - EPA

"Het seizoen daarvoor was al duidelijk geworden dat ze defensief kwetsbaar waren", kijkt Phil McNulty, voetbaljournalist bij de BBC, terug. "Dat was echt het zwakke deel van de ploeg. In de zomer werd daarom Nathan Aké voor 40 miljoen pond (zo'n 46 miljoen euro, red.) overgenomen van Bournemouth, verrassend veel geld voor een speler als hij, vond ik. Maar de zaak veranderde pas echt met het aantrekken van Rúben Dias." 21 zeges op rij NcNulty steekt zijn lof over de van Benfica overgenomen Portugees, die twee dagen na die 5-2 nederlaag tekende en de club 68 miljoen euro kostte, niet onder stoelen of banken. "Met zijn komst waren de defensieve problemen snel opgelost. Nadat hij eenmaal zijn draai gevonden had, eind november zeg maar, presteerde City buitengewoon sterk en boekte het 21 zeges op rij in alle competities." Die reeks begon op 19 december bij Southampton en kwam pas op 7 maart ten einde toen thuis van uitgerekend stadgenoot Manchester United werd verloren. City stoomde vervolgens in hoog tempo door naar de landstitel en in de Champions League kon alleen FC Porto (0-0) 'The Sky Blues' van winst houden. Met een zege in de finale brengt City het totaal op twaalf overwinningen. Alleen Real Madrid kreeg in het seizoen 2001/2002 hetzelfde voor elkaar.

Manchester City-aanvoerder Kevin De Bruyne in actie tegen PSG - EPA

En dat allemaal vooral dankzij Dias, die onlangs door de Engelse pers werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Ook McNulty stemde op de eerste verdediger die de prijs won sinds de oprichting van de Premier League in 1992. "Ik vond hem en Kevin De Bruyne de besten. Ik had Harry Kane op drie. De Bruyne is een fantastische voetballer, maar Dias was in mijn ogen degene die voor een doorslaggevende verandering zorgde bij Manchester City." De Virgil van Dijk van City "Hij is voor City net zo belangrijk gebleken als Virgil van Dijk was voor Liverpool toen die overkwam van Southampton. Hij is een geweldige verdediger. Maar het gaat er niet eens zozeer om hoe goed Dias zélf speelt, maar meer nog om de invloed die hij heeft op het hele team. Door hem speelt de ploeg beter georganiseerd en met een grotere gedrevenheid. Hij haalt ook het beste uit de mensen om hem heen." Neem John Stones. Afgelopen zomer gingen er nog geluiden op dat de centrale verdediger verkocht zou gaan worden. "Maar hij kwam terug in het team naast Dias en dat pakte geweldig goed uit. Met die twee in het centrum beschikt City nu ineens over een sterke defensie."

João Cancelo en Riyad Mahrez vieren het winnen van de Premier League - AFP

Maar daarmee win je natuurlijk nog geen wedstrijden. Ook aanvallend is er weinig mis, al heeft ook daarin een verdediger een belangrijk aandeel. "Rechtsback João Cancelo was altijd al een vaste kracht, maar behoorde niet tot de uitblinkers. Hij heeft nu van Guardiola een vrijere rol gekregen, waardoor hij zich ook aanvallend meer mag uitleven. Dat was een sterke zet. Cancelo is nu een van de belangrijkste spelers." Mahrez als Robben Een andere ster die McNulty eruit pikt, is Riyad Mahrez. "Hij heeft wedstrijden gewonnen voor City, zoals we bijvoorbeeld in de halve finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain hebben kunnen zien. Hij is zo'n speler als Arjen Robben die vanaf rechts zijn aanvalsacties maakt: hij snijdt naar binnen en haalt dan met links uit. Iedereen weet dat hij het gaat doen, maar niemand die hem kan afstoppen." Guardiola laat zijn ploeg dikwijls met een 'valse 9' spelen: op papier staat er wel een diepe spits in het elftal, maar in de praktijk laat die speler zich regelmatig uit de punt van de aanval wegzakken naar het middenveld, van waaruit vervolgens verschillende spelers in de ruimte voor het vijandelijke doel opduiken.

Sergio Agüero wordt gejonast na zijn laatste competitieduel voor Manchester City - AFP

"City kan zo spelen, omdat er zo veel aanvallend talent in de ploeg zit", legt McNulty uit. Naast Mahrez noemt hij de vrijdag 21 jaar geworden Phil Foden, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva en Raheem Sterling. "En De Bruyne is de beste aanvallende middenvelder in de Premier League. Hij maakt doelpunten, maar bereidt ze ook voor. Hij is een speler van wereldklasse, die altijd voorwaarts handelt." In dat systeem is geen ruimte voor de Argentijnse spits Sergio Agüero, die City na tien seizoenen als clubtopscorer aller tijden (260 doelpunten in 389 wedstrijden) gaat verlaten. Wellicht wordt hem nog een invalbeurt gegund. Geen makkelijke avond Hoewel de kampioen van Engeland als favoriet aan de finale begint, verwacht McNulty geen makkelijke avond voor City. Chelsea, dat exact twee jaar geleden de Europa League won, triomfeerde immers recentelijk in twee onderlinge duels, in de FA Cup en in de competitie. "Chelsea heeft onder trainerThomas Tuchel een goed georganiseerde ploeg gekregen. Tuchel is tactisch erg sterk en in staat om City te neutraliseren."

Manchester City-manager Pep Guardiola in gesprek met Phil Foden - EPA

Daarbij is de druk op Guardiola groot. Hij won als trainer van Barcelona twee keer de Champions League, maar wist Manchester City sinds zijn entree in 2016 nooit langs de kwartfinales te loodsen. "Er is wel gezegd dat hij het in tactisch opzicht steeds te ingewikkeld maakte in de Champions League. Maar met de uitschakeling van PSG is wel een psychische barrière genomen, denk ik." "De club is jaren geleden door Arabische eigenaren gekocht om de Champions League te winnen. Dat ultieme doel, waarvoor heel veel geld is uitgetrokken, kan nu verwezenlijkt worden. Een zege heeft bovendien een symbolische waarde: dan hoort Manchester City er eindelijk echt bij in Europa en mag het zich met recht een Europese topclub noemen."