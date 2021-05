Depay hoopt dat Koeman bij Barça blijft: 'Sowieso voor hemzelf'

Toen Ronald Koeman in augustus vorig jaar stopte als bondscoach en begon bij FC Barcelona kwamen de geruchten op gang. Een maand later leek Memphis Depay de eerste aankoop van Koeman te worden. Dat gebeurde niet, maar Depay staat, inmiddels transfervrij, nog steeds in de belangstelling van de Catalaanse club.

"De interesse is daar...", stelt Depay aan de rand van het trainingsveld van Oranje in de Zeisterbossen.

Of Koeman komend seizoen nog trainer is van Barcelona is gezien de recente berichten uit Catalonië maar de vraag. Depay hangt zijn eventuele transfer naar Barcelona echter niet op aan het aanblijven van Koeman.