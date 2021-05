Nederlanders bij protest Brussel tegen coronapaspoort • Nieuwe virusvariant gevonden in Vietnam

Oranje-verdediger Matthijs de Ligt is op Twitter teruggekomen op eerdere uitspraken over de vaccinatie die de EK-selectie kon krijgen. Vrijdag zei hij in een interview dat hij één van de spelers was die de prik had geweigerd. "Je moet de baas kunnen zijn over je eigen lichaam. Het risico op infectie bestaat altijd." Ook voegde hij toe met zo weinig mogelijk mensen in contact te komen, buiten het Nederlands elftal om. Op de uitspraken kwam online veel kritiek.

In een tweet schrijft De Ligt nu dat hij zich verkeerd heeft uitgedrukt: "Mijn antwoord was niet duidelijk. Om alle twijfel weg te nemen: ik ben absoluut voorstander van de covid-vaccins en zal me zo snel mogelijk laten vaccineren."

De spelers in de EK-selectie konden woensdag, drie dagen voor hun vertrek naar het trainingskamp in Portugal, ervoor kiezen zich te laten prikken. Zes spelers weigerden, onder wie De Ligt. Of hij voor het begin van het EK nog een prik kan krijgen, is onduidelijk. In januari werd hij positief getest op het virus.