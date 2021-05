Minder dan 500 coronapatiënten op de IC • Nieuwe virusvariant gevonden in Vietnam

In Vietnam is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. Het gaat om een hybride variant die kenmerken van zowel de Britse als de Indiase stam bevat.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Hanoi kwamen de gezondheidsautoriteiten de variant op het spoor bij genetisch onderzoek van het virus. De nieuwe variant verspreidt zich mogelijk sneller en kan daardoor een toename van het aantal besmettingen in Vietnam veroorzaken, waarschuwt het ministerie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft tot nu toe vier varianten aangemerkt als zorgelijk; het gaat om onder meer de Britse en Indiase varianten van het virus, waarvan wordt aangenomen dat deze besmettelijker zijn.

Corona heeft tot dusver niet hard toegeslagen in Vietnam, het land kreeg veel lof voor zijn aanpak. Begin deze maand waren slechts zo'n 3000 besmettingen geregistreerd, maar dat aantal liep de afgelopen weken met 3500 nieuwe gevallen op.

De meeste nieuwe besmettingen werden gevonden in de provincies Bac Ninh en Bac Giang in het noordoosten. Tienduizenden Vietnamezen werken in die regio's in fabrieken van onder meer Samsung en Canon en het virus verspreidt zich daar - ondanks strenge regels - gemakkelijk.

In de grote steden van het land geldt een lockdown: niet-essentiële winkels en horeca zijn dicht en het samenkomen in grote groepen is verboden.