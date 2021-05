Mensen uit 1976 aan de beurt voor een prik • 'Bied studenten perspectief in september'

Poppodia en theaters kunnen weer open vanaf 5 juni. En als alle coronacijfers zich gunstig blijven ontwikkelen, mag het aantal bezoekers vanaf eind juni zelfs verder omhoog. Naast de horeca, reageren ook poppodia opgelucht.

Erik Delobel, programmeur bij het Zwolse poppodium Hedon, had het nog niet verwacht, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "We gingen programma's maken online, met streams, dan weer concerten met 30 man publiek, dan weer helemaal dicht. Het is constant anticiperen op de maatregelen."

Nu was Hedon zich aan het voorbereiden op buitenevenementen. "Dat hebben we laten gaan. Nu hebben we nog wat programma's staan in juni en juli. Vooral in juli kan er waarschijnlijk meer." Dan staat er een concert gepland. Hij is benieuwd of de anderhalve meter dan losgelaten kan worden.

Delobel anticipeert erop dat er in het najaar concerten weer voor een volle zaal mogen. "Ik hoop dat de allerlaatste stap wel ergens in september gaat plaatsvinden, want we verkopen wel gewoon voor de normale capaciteit kaarten. Marco Borsato komt twee shows. Je hoopt dat je dat straks niet weer moet gaan verplaatsen."