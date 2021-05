Evenementenbranche opgelucht over versoepelingen • Mensen uit 1976 aan de beurt voor prik

In Guangzhou, een stad in het zuiden van China, is een wijk in lockdown gegaan na twintig nieuwe besmettingen in een week tijd. Inwoners moeten vanaf vandaag thuisblijven en worden daar ook getest.

Twintig nieuwe besmettingen op ruim vijftien miljoen inwoners lijkt niet zorgwekkend, maar de Chinese autoriteiten zijn gealarmeerd. Er komt dagelijks een handjevol nieuwe besmettingen in China bij, maar volgens de autoriteiten ging het daarbij vooral om mensen die in het buitenland besmet waren geraakt.

De inwoners van vijf straten in het Liwan District moeten thuisblijven. Ook zijn markten en kinderdagverblijven gesloten. Verder mag er niet meer binnen in restaurants worden gegeten en moeten scholen thuisonderwijs geven. De mensen in delen van vier omliggende stadsdelen hebben de opdracht gekregen om zo min mogelijk naar buiten te gaan.