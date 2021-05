Effect CoronaMelder klein maar merkbaar • 'Verruimingen kunnen voor horeca het verschil maken'

In Suriname is in verband met het hoge aantal coronabesmettingen het hoogste risiconiveau van kracht, code paars. Dat houdt in dat de situatie in de samenleving "uiterst onbeheersbaar" is en dat de Surinaamse regering niet meer kan instaan voor de volksgezondheid. De ziekenhuizen liggen vol en kampen met een gebrek aan medicinale zuurstof. Ook is er een tekort aan vaccins.

Vanaf maandag tot en met 18 juni geldt hierom een totale lockdown in het land, wat onder meer betekent dat de supermarkten, bakkers en slagers nog maar drie dagen per week beperkt open zijn. Per gezin mag één persoon naar buiten om boodschappen te doen en verder moet men binnenblijven. Verder wordt de grensbewaking opgevoerd om de Braziliaanse variant van het coronavirus beter tegen te kunnen gaan. Iedereen die ooit in de zorg heeft gewerkt opgeroepen om zich te melden om coronazorg te bieden.

Al voordat het hoogste risiconiveau werd afgekondigd, maakte minister De Jonge (VWS) bekend dat het Nederlandse kabinet van plan is om tussen de 500.000 en 750.000 doses van het AstraZeneca-vaccin naar Suriname te sturen. Ook gaan er twee zuurstofcontainers uit Nederland naar Suriname. De vaccins uit Nederland komen op zijn vroegst eind juni "mits de leveringen het toelaten", schreef minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Santokhi meldt echter dat er volgende week al een en ander geleverd kan worden.

