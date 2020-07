Rusland uitgesloten van atletiek als boete niet betaald wordt

De Russische atletiekbond heeft nog ruim twee weken de tijd om een boete van 6 miljoen dollar te betalen. Is het geld dan nog niet binnen, dan wordt Rusland definitief uitgesloten van atletiekwedstrijden. Dat heeft het bestuur van World Athletics besloten.

World Athletics legde de Russische bond in maart een boete op van 10 miljoen dollar, zo'n 8,9 miljoen euro, vanwege alle dopingperikelen van de afgelopen jaren. De wereldatletiekbond stelde als voorwaarde dat de Russen voor 1 juli de helft van de boete betaald moesten hebben. Dat is niet gebeurd omdat de Russen zeiden geen geld te hebben.

Ook niet onder neutrale vlag

Nadat in 2015 duidelijk werd dat in de Russische atletiek massaal doping werd gebruikt, mochten Russen alleen nog na extra controles onder de neutrale vlag deelnemen aan wedstrijden. Sinds begin deze maand is die mogelijkheid opgeschort.

Als Rusland op 15 augustus nog niet betaald heeft dan zal er een extra congres komen om de uitsluiting definitief te maken. Beroep tegen die beslissing is dan niet mogelijk.

Eerder al liet de internationale atletiekbond weten dat zij volgend jaar tijdens de Olympische Spelen maximaal tien Russische atleten willen laten uitkomen onder neutrale vlag.