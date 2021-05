Suriname kan niet meer instaan voor volksgezondheid, komt met totale lockdown

In Suriname is in verband met het hoge aantal coronabesmettingen het hoogste risiconiveau van kracht, code paars. Dat houdt in dat de situatie in de samenleving "uiterst onbeheersbaar" is en dat de Surinaamse regering niet meer kan instaan voor de volksgezondheid. De ziekenhuizen liggen vol en kampen met een gebrek aan medicinale zuurstof. Ook is er een tekort aan vaccins.

Vanaf maandag tot en met 18 juni geldt hierom een totale lockdown in het land, wat onder meer betekent dat de supermarkten, bakkers en slagers nog maar drie dagen per week beperkt open zijn. Per gezin mag één persoon naar buiten om boodschappen te doen en verder moet men binnenblijven.

Ook bouwmarkten mogen open, omdat veel Surinamers veel wateroverlast hebben als gevolg van zware regenval in de afgelopen dagen. Verder wordt het openbaar vervoer volledig stilgelegd. De scholen waren al dicht en die blijven dat nu voorlopig ook.

"Uit de covid-19-statistieken maken wij op dat de cijfers dwingen om over te gaan tot stringente maatregelen vanuit de overheid. Reden genoeg voor de regering om te gaan naar de 'covid-19-code paars'", schrijft de regering in een persbericht. De naleving van de lockdownregels wordt scherp gecontroleerd en mensen die zich er niet aan houden krijgen hoge boetes, meldt het ministerie van Justitie en Politie.