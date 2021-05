Erdogan opent omstreden moskee op Taksimplein, seculier Turkije is minder blij

Hij is 21 meter hoog, omvat onder andere een tentoonstellingsruimte, een food court en een digitale islamitische bibliotheek en voor de opening ervan werd 25 ton rozenwater op het aangrenzende plein gespoten.

Het gaat om de nieuwe moskee aan het Taksimplein in Istanbul. De moskee werd vandaag officieel geopend door de Turkse president Erdogan, waarmee diens langgekoesterde wens in vervulling is gegaan. Maar seculier Turkije is er een stuk minder blij mee.

De eerste keer dat Erdogan het plan opperde om een moskee te bouwen op het belangrijkste plein van de stad was al in 1994, toen hij burgemeester van Istanbul was. "Ook andere conservatieve regeringen hebben wel eens pogingen gedaan", zegt correspondent Mitra Nazar.

Symbool voor modern Turkije

Vooral vanwege weerstand uit het seculiere deel van de samenleving lukte het nooit. "Maar toen Erdogan in 2017 meer macht kreeg als president zette hij door. Vier jaar lang is eraan gewerkt en nu is Erdogans moskee een feit", zegt Nazar.

Voor sommige Turken stond het Taksimplein symbool voor het moderne, door Atatürk gestichte Turkije, waar kerk en staat gescheiden zijn. In die kringen wordt dit gezien als onderdeel van een islamisering onder Erdogan. Atatürks plein wordt nu toch een beetje Erdogans plein.

Een twitteraar toont een foto met het Atatürk-monument waar de nieuwe moskee op de achtergrond bovenuit torent: