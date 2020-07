'Bewoner ontplofte flat Groningen wist niet dat er explosief materiaal lag'

De 27-jarige bewoner van de Groningse flat die begin mei ontplofte, wist niet dat er explosief materiaal in zijn appartement lag. Dat zei zijn advocaat donderdag op de eerste zitting bij de rechtbank in Assen. "Mijn cliënt zat nietsvermoedend met zijn vriendin pizza te eten toen de woning ontplofte."

In de woning van William M. vond de politie onder meer 400 gram van de springstof TATP en 900 gram ammoniumnitraat, dat ook wordt gebruikt bij het maken van explosieven. Een deel van de explosieve stoffen is gevonden onder het bed van de verdachte, schrijft RTV Noord.

"Mijn cliënt wist dat niet, anders was hij er nooit gaan slapen. Hij is niet suïcidaal", zegt zijn advocaat. Bij de ontploffing raakte M. en zijn vriendin gewond. Ze werden de volgende dag opgepakt.

'Knalfeest'

M. wordt verdacht van het laten ontploffen van zijn woning, het bezit van de explosieve stoffen en het voorbereiden van een plofkraak. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht en wees naar medeverdachte Killian B. (27), een vriend die vaak bij hem kwam. In de woning lag een jerrycan aceton met B.'s naam erop. Ook had hij een eigen sleutel van het appartement.

B. ontkent iedere betrokkenheid en stelt dat M. hem erin wil luizen. De twee blijven vastzitten tot de volgende zitting, op 27 oktober. De verdenkingen tegen de twee zijn te ernstig om ze vrij te laten, oordelen de rechters.

Daarbij baseren ze zich ook een laptop die in de flat is gevonden, en waarop de politie een geheime map vond met als titel 'knalfeest'. Daarin zaten foto's en filmpjes met uitleg over plofkraken. Omdat op de laptop persoonlijke bestanden van B. zijn gevonden, lijkt het apparaat van hem te zijn.