Oude wagon toch niet in Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Een treinwagon die Herinneringscentrum Kamp Westerbork jaren geleden in het bezit kreeg, krijgt geen plek in het nieuwe museum. Het is namelijk niet vast te stellen of de trein in de Tweede Wereldoorlog is gebruikt voor deportaties van Joden, Sinti en Roma van Westerbork naar vernietigingskampen. Ook zijn er betere alternatieven, vindt het herinneringscentrum.

Jaren geleden werd de personenwagon samen met goederenwagons aangekocht. Met name de personenwagon zou een bijzondere plek krijgen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat hij in de nieuwbouw van het herinneringscentrum naar buiten zou steken, als een soort grote vitrine. "Die is vanaf de doorgaande weg te zien", zei toenmalig directeur Dirk Mulder een paar jaar geleden.

Rond de aankoop was al duidelijk dat niet met zekerheid te zeggen was dat de personenwagon was gebruikt voor transporten naar vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibor. Ook na onderzoek is daar geen helderheid over gekomen.

Digitalisering van collectie

"In 2016 zijn we begonnen met een groot onderzoek om te kijken welke wagons er zijn gebruikt. Je hebt het over duizenden wagons van Italiaanse Franse, Duitse en Nederlandse makelij en eigenlijk is niet vast te stellen welke wagons zijn gebruikt in Westerbork", zegt onderzoeker Bas Kortholt tegen RTV Drenthe.

Volgens Christel Tijenk van het herinneringscentrum is dat niet de enige reden dat de wagon niet wordt tentoongesteld. "Het heeft ook te maken met de fase waarin het herinneringscentrum zich bevindt. Dat is de digitalisering van onze collectie. Zo dadelijk is die collectie toegankelijk. Brieven, documenten, foto's en de filmbeelden van de Westerbork-film."