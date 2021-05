Van Gerwen verliest van Clayton en strandt in halve finales Premier League

Darter Michael van Gerwen is dit jaar in de halve finales van de Premier League blijven steken. In de Marshall Arena in Milton Keynes moest hij zijn meerdere erkennen in de Welshman Jonny Clayton, 8-10.

In de reguliere competitie, waarin Van Gerwen als eerste eindigde en Clayton als vierde, wisten de twee allebei een keer van elkaar te winnen. Ook in de halve finale waren ze flink aan elkaar gewaagd.