Van Gerwen strandt in halve finales Premier League, Clayton wint toernooi

Jonny Clayton en Michael van Gerwen - PDC / Lawrence Lustig

Darter Michael van Gerwen is dit jaar in de halve finales van de Premier League blijven steken. In de Marshall Arena in Milton Keynes moest hij zijn meerdere erkennen in de Welshman Jonny Clayton, 8-10. Later op de avond wist Clayton ook de finale te winnen door José de Sousa met 11-5 te verslaan. In de reguliere competitie, waarin Van Gerwen als eerste eindigde en Clayton als vierde, wisten de twee allebei een keer van elkaar te winnen. Ook in de halve finale waren ze flink aan elkaar gewaagd.

Tot vlak voor de pauze ging het lang gelijkop en wisten beide darters elkaar keer op keer te breken. Toch oogde van Gerwen op sommige momenten wat slordig. Zo verprutste hij een leg door een vijf te scoren op het moment dat hij dubbel 20 over had. Clayton strafte dat meteen af en gooide 42 uit. Productie Van Gerwen stokt Uiteindelijk was het Clayton die als eerste zijn break wist te verzilveren en daarom met een 6-4 voorsprong de pauze in ging. Na de pauze herstelde Van Gerwen direct het evenwicht en diende zich een bloedstollend einde van de wedstrijd aan.

Jonny Clayton - PDC \ Lawrence Lustig

Bij de stand van 8-8 stokte de productie van Van Gerwen, juist op het moment dat Clayton volop ging scoren. Clayton brak Van Gerwen en mocht daarna gaan gooien voor de wedstrijd. Met een schitterende 121-finish gooide hij het Premier League-boek van de Brabander hard dicht. Hard werken Na de partij kwam Van Gerwen nog even terug op het moment dat hij een vijf gooide met dubbel 20 op het bord. Volgens hem een cruciaal moment. "Dat zijn dingen die je niet mag doen, vooral niet in de halve finale van een Premier League", aldus de Brabander voor de camera van RTL 7 Darts. "Dat mag ik alleen maar mijzelf verwijten. Ik denk dat ik goed uit de break kom, maar daarna was het hard werken weer. Het is nog niet constant genoeg en daar baal ik ontzettend van. Hij bleef gewoon goed gooien en deed mij pijn op de momenten dat het moest. Daar ben ik ziek van." De Sousa langs Aspinall Clayton speelde later op de avond de finale tegen José de Sousa. De Portugees was in de halve finales nog te sterk geweest voor de Engelsman Nathan Aspinall, 10-9. Zoals zo vaak had De Sousa tegen Aspinall problemen met rekenen en gooide hij meerdere keren de verkeerde scores. Hij herpakte zich op tijd en wist Aspinall juist met een paar sterke scores in de laatste leg af te troeven.