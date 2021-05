Rutte: dit is het einde van de harde lockdown, 'een groot moment'

Vanaf volgende week zaterdag 5 juni is de harde lockdown in Nederland voorbij. Alle culturele instellingen, winkels, sportclubs, horeca en attractie- en natuurparken kunnen dan weer open, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Demissionair premier Rutte vindt het een groot moment.

"Feitelijk is dit het einde van de lockdown", zei een opgeluchte premier op de persconferentie over de corona-aanpak. "Alle coronaregels hakken er enorm in. Dat er nu versoepeld kan worden, dat doet me wat."

De afgelopen maanden waren veel winkels, restaurants en culturele instellingen gesloten en dat wordt nu anders. "Het wordt van gesloten tenzij, naar open tenzij. Dat is echt een groot verschil", aldus Rutte. Hij noemde de versoepelingen wel een spannende stap.

Thuiswerken

Het kabinet benadrukt dat de basisregels wel strikt gehandhaafd moeten blijven. Dus de mondkapjesplicht, de anderhalve meter afstand en het thuiswerken blijft vooralsnog nodig. Werknemers moeten voorlopig liefst zo weinig mogelijk naar kantoor gaan. "We zijn er nog niet", aldus Rutte.

Het kabinet heeft niet alleen besloten om vanaf 5 juni alles onder voorwaarden te openen, maar kondigde ook alvast aan dat er vanaf 30 juni nog meer mogelijk is. Rutte sprak over rap dalende cijfers, zowel in de ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen.

Kijk hier hoe Rutte het einde van de lockdown aankondigde: