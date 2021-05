Net geen tweede ritzege voor Brand in Thüringen, wel de leiderstrui

Lucinda Brand is de nieuwe leider in de Ronde van Thüringen. De renster van Trek greep in Dörtendorf net naast haar tweede ritzege op rij, maar ze reed wel Emma Norsgaard uit de leiderstrui.

De vierde rit bestond uit enkele lokale ronden over geaccidenteerd terrein. Elf rensters, onder wie Lonneke Uneken en Janneke Ensing, vormden de vlucht van de dag. In de slotfase bleven vooraan zeven vrouwen over, maar zij redden het in het laatste klimmetje net niet.

De slotkilometer liep à 8,3% omhoog en dat bleek te veel van het goede voor de kopgroep. In de sprint bergop bleef de Belgische Lotte Kopecky Brand net voor. De Deense Norsgaard werd op 0.06 zesde.

Minieme voorsprong

De 31-jarige Brand, die donderdag de derde etappe op haar naam schreef, heeft met nog twee ritten te gaan een voorsprong van slechts vier seconden op de nummer twee Kopecky. De Deense Norsgaard is gezakt naar de derde plaats in het algemeen klassement en heeft nu een achterstand van acht seconden.