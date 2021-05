Beachvolleybalduo Varenhorst/Van de Velde groepswinnaar, Keizer/Meppelink strandt

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen werden derde in hun poule en verloren vervolgens in de eerste knockout-ronde van het duo Bourne/Crabb uit Amerika.

Het duo Varenhorst/Van de Velde won poule C overtuigend door twee duels te winnen. De Nederlanders waren in twee sets te sterk voor de Chileense broers Grimalt en het Russische team Koevistjka/Kislytsyn.

Op het beachvolleybaltoernooi in Sotsji is één Nederlands duo doorgedrongen tot de tweede ronde. Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde strijden zaterdag tegen het Poolse duo Fijalek/Bryl om een plek in de kwartfinales.

Stefan Boermans en Yorick de Groot, die dit seizoen hun doorbraak beleefden op internationaal niveau, strandden al in de groepsfase. Het duo verloor beide duels.

Keizer/Meppelink niet naar halve finales

Bij het vrouwentoernooi verloren Sanne Keizer en Madeleine Meppelink in de kwartfinales van het toernooi in Rusland. Het Zwitserse duo Hüberli/Betschart was in twee sets (21-14, 21-18) te sterk voor de Nederlandse beachvolleybalsters, die zich via de olympische ranglijst al verzekerden van een olympisch startbewijs.