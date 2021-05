Blind terug op groepstraining Oranje en lijkt op tijd fit voor EK

Daley Blind heeft vrijdagavond bij de training van de EK-selectie in Zeist meegedaan met de groepstraining. De linkspoot liep eind maart een gescheurde enkelband op bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal in Gibraltar.

Halverwege mei liet Blind zich al zien op het trainingsveld van Ajax, maar aan een groepstraining had hij zich nog niet gewaagd. De 31-jarige Blind hoopt in de tweede oefenwedstrijd tegen Georgië op 6 juni inzetbaar te zijn. Het oefenduel met Schotland op 2 juni komt nog te vroeg.

"Ik ben er nog niet voor de volle 100 procent", zegt Blind. "Maar het voelt al goed. Het was pittig en mentaal heel zwaar. Het was afzien, ook voor mijn vrouw. Ze had er soms een derde kind bij. Maar ik heb de juiste mensen om mij heen verzameld. En met mijn geschiedenis valt een enkelblessure ook wel weer mee."

Drie man later

Oranje vliegt zaterdagmiddag met 23 spelers naar Portugal. De middenvelders Georginio Wijnaldum, bij afwezigheid van de revaliderende Virgil van Dijk de aanvoerder van Oranje, en Frenkie de Jong sluiten zondag in Lagos aan. Nathan Aké meldt zich ook pas later in het Cascade Resort, want de verdediger speelt zaterdagavond met Manchester City in Porto de finale van de Champions League tegen Chelsea.