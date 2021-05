Real Madrid legt Bayern-verdediger Alaba vast

Real Madrid heeft zich versterkt met David Alaba. De 28-jarige Oostenrijkse international tekent na het EK een contract voor vijf jaar bij de Koninklijke. Bij Bayern had hij een aflopende verbintenis.

Alaba speelde in de jeugdopleiding van Austria Wien en werd in 2008 door Bayern naar Duitsland gehaald. Hij debuteerde in februari 2010 onder Louis van Gaal in het eerste van Bayern in een bekerwedstrijd tegen SpVgg Greuther Fürth. Met Bayern werd hij tien keer kampioen en veroverde hij twee keer de Champions League in 2013 en 2020.

Op het komende Europees kampioenschap is Alaba met Oostenrijk ingedeeld in de groep met Oranje. Oostenrijk begint op 13 juni in Boekarest tegen Noord-Macedonië en op 17 juni is Nederland in Amsterdam de tegenstander.