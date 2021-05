Oud-staatssecretaris Snel gaat werken voor olie- en gasbranche

Voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel wordt voorzitter van Nogepa, de branchevereniging van de olie- en gasindustrie in Nederland. Het is voor het eerst dat de vereniging een voorzitter kiest die niet afkomstig is uit de branche.

Snel treedt per 1 juni aan. Hij was van 2017 tot eind 2019 namens D66 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte III en stapte op vanwege de toeslagenaffaire. Op 1 september vorig jaar werd hij bestuurder van pensioenfonds ABP.