Koolmees: niets te doen aan Booking.com, Kamer woedend over bonussen

Aan het uitkeren van 28 miljoen euro aan bonussen door Booking.com is niets te doen, zegt demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken. "Het is geen fraai beeld", zegt hij. "Juridisch klopt het, dus het kan. Maar ik ga het niet verdedigen."

NRC meldde vandaag op basis van stukken voor de aandeelhoudersvergadering dat het bedrijf drie topbestuurders bonussen geeft over het afgelopen coronajaar in de vorm van aandelen. Ze worden in de toekomst uitgekeerd, voor wat ze dan waard zijn.

Booking.com, dat onder een Amerikaans moederbedrijf valt, ontving 65 miljoen euro in de eerste ronde van de loonsteun NOW. Daarover ontstond toen al ophef, omdat het beursgenoteerde bedrijf een jaar eerder nog 5 miljard dollar winst maakte en meer dan 12 miljard dollar in kas had.

Volgens Koolmees zijn met de Nederlandse loonsteun banen in Nederland gered. "Dit bedrijf kreeg in de eerste fase van de coronacrisis een forse klap in de omzet", zegt de minister. "Er was een reëel risico dat er banen zouden worden geschrapt en dat lonen niet zouden worden uitbetaald."

Tweede Kamer woedend

Partijen in de Tweede Kamer zijn woedend op het bedrijf. "Het is fouter dan fout. Het is aasgierengedrag", zei VVD-Kamerlid Aartsen op NPO Radio 1. "Ik zou het graag terug willen vorderen maar dat kan helaas niet."

Hij doet de suggestie hotelkamers niet meer via Booking te boeken maar rechtstreeks bij de hotels. "Dan houden die ondernemers er ook nog meer aan over", zegt Aartsen.

Ook Denk-leider Azarkan roept op tot een boycot van het bedrijf en spreekt van pervers graaigedrag. "Booking kan hier niet mee wegkomen", vindt SP-Kamerlid Van Kent. "Dat geld moet tot de laatste cent worden teruggevorderd", zegt PvdA-leider Ploumen.

Woensdag is er een Kamerdebat over de steunmaatregelen waar de Booking-bonussen besproken gaan worden. Mogelijk gebeurt dat al eerder dinsdag in het vragenuurtje.