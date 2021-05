Volleybalmannen snoepen set af van Rusland in Nations League

Bij hun terugkeer op het hoogste niveau hebben de Nederlandse volleybalmannen verloren van Rusland. In de Nations League waren de Russen op de eerste speeldag met 3-1 (19-25, 22-25, 25-18, 20-25) te sterk.

Rusland, dat ook op het komende EK een van de tegenstanders van Oranje is, overklaste Nederland in het begin van de wedstrijd. De grote achterstand kon niet meer ongedaan gemaakt worden en de eerste set ging dan ook met 25-19 naar de nummer vier van de wereldranglijst.

Nederland, dat de vijftiende plaats bezet, herpakte zich in de tweede set. Het ging lange tijd gelijk op, maar bij de laatste punten kwam Oranje niet meer onder de Russische servicedruk uit. De set ging met 25-22 naar de Russen.

Abdelaziz' kanonskogels

In de derde set waren de rollen omgedraaid. Sterspeler Nimir Abdelaziz vuurde kanonskogels af vanaf de servicelijn en was ook aanvallend nauwelijks te stoppen. De aanvoerder, die in totaal liefst 29 punten maakte, leidde Oranje naar een ruime 25-18 setwinst.

Rusland zette in de vierde set weer een tandje bij en pakte snel een flinke voorsprong. Oranje had geen antwoord meer op het krachtige Russische spel en verloor de set met 25-20.