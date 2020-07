Mondkapjes verplicht in winkelstraten en op markten Rotterdam en Amsterdam

Er komt een mondkapjesplicht in delen van Rotterdam en Amsterdam. Die maatregel gaat in beide steden in op 5 augustus en geldt voor iedereen vanaf 13 jaar, op straat en in winkels.

In Rotterdam moeten mensen vanaf dan in winkelgebieden in het centrum een mondkapje op, zoals op de Coolsingel, Lijnbaan, Meent en rondom het Nieuwe Binnenwegplein. De verplichting geldt ook voor de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein. De mondkapjesplicht geldt van 6.00 uur tot 22.00 uur.

In Amsterdam zal het verplicht worden om een mondkapje te dragen in het Wallengebied en in de winkelstraten Kalverstraat en Nieuwendijk. Ook op markten op Plein '40-'45 en de Albert Cuypstraat wordt het dragen van een mondkapje verplicht.

Aansporen tot goed gedrag

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam noemt de mondkapjesplicht een vorm van maatwerk. "We zullen een uitgebreide voorlichtingscampagne voeren om mensen op de hoogte te stellen. We verzoeken mensen in drukke gebieden een mondkapje te dragen. Doen ze dit niet, dan vragen we ze te vertrekken. En mogelijk - maar daar ga ik niet vanuit - ook beboeten."