Weghorst zegt niets meer over corona: 'Bijzondere eerste vraag...'

Weghorst wil niks meer zeggen over corona: 'Is niet aan mij' - NOS

Wout Weghorst begon vrijdag met Oranje aan de voorbereiding op het EK. De 29-jarige spits had op een eerste vraag over voetbal gerekend, maar kreeg er eerst een over zijn opvattingen over corona. 'Wappie' Weghorst?

"Bijzonder moet ik zeggen...", reageerde Weghorst lichtelijk geïrriteerd. "Daar is al veel over gezegd en veel over ingevuld. Ik wil over corona eigenlijk niks meer zeggen. Het is niet aan mij er meer over te zeggen. Ik heb me niet laten vaccineren en verder moet iedereen zijn eigen keuze maken."

In december vorig jaar baarde Weghorst opzien met enkele cryptische uitspraken over de pandemie op zijn Instagramaccount. Daarna weigerde hij op televisie in das Aktuelle Sportstudio van de ZDF afstand te doen van zijn posts.

Over voetbal dan. Hoe is het om terug te zijn bij Oranje? "Dat is een betere eerste vraag", zei de spits. "Geweldig om hier te zijn. Het heeft even geduurd, maar ik ben blij er op de eindronde bij te zijn. Een perfect moment. Ik ben superblij."

Droom wordt werkelijkheid

Weghorst speelde in november 2019 tegen Estland zijn vierde en voorlopig laatste interland. Daarna kreeg hij geen oproep meer. "Het was niet altijd makkelijk, maar ik heb altijd geloof gehouden", aldus Weghorst. "Ik heb er voor mezelf alles aan gedaan, waardoor ik mezelf niks kwalijk kon nemen. Mooi dat het beloond wordt."