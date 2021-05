Judoka Polling krijgt geen gelijk bij bezwaarcommissie; Van Dijke gewoon naar Tokio

Judoka Sanne van Dijke gaat in de klasse tot 70 kilogram gewoon naar de Olympische Spelen in Tokio. Concurrente Kim Polling had bij de bezwaarcommissie van de judobond beroep aangetekend tegen het olympische ticket voor Van Dijke. Maar vrijdag besloot de commissie dat Polling geen gelijk heeft en het ticket in het bezit van Van Dijke blijft.

Volgens Polling waren er in de selectieprocedure meerdere zaken fout gegaan: de statistieken waren niet volledig, er was niet van tevoren duidelijk gemaakt dat de laatste toernooien het zwaarst zouden tellen en de manier waarop de sterkte van iedere tegenstander is berekend, klopte volgens Polling niet.

Polling legde in onderstaande video uit waarom ze bezwaar aantekende: