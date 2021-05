Yates pakt etappewinst in Giro, rozetruidrager Bernal houdt schade beperkt

Simon Yates heeft de negentiende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Brit van Team BikeExchange viel aan op de slotklim en finishte bijna een halve minuut voor klassementsleider Egan Bernal.

Daardoor heeft Yates zijn achterstand op Bernal iets verkleind, maar met nog één bergetappe te gaan moet hij nog bijna drie minuten goedmaken op de Colombiaan.

Veel renners probeerden vanuit de start te demarreren, maar pas na veertig kilometer koers werd de kopgroep van de dag gevormd. Er reed een zestal weg en Oscar Riesebeek was lange tijd in de achtervolging. De Nederlander van Alpecin-Fenix, die in de vijftiende etappe knap tweede werd, zag uiteindelijk in dat zijn missie kansloos was, waarna hij zich terug liet zakken in het peloton.

De voorsprong van de kopgroep, bestaande uit Quinten Hermans en Andrea Pasqualon (Intermarché), Larry Warbasse (AG2R), Mark Christian (Eolo-Kometa), Giovanni Aleotti (Bora) en Nicola Venchiarutti (Androni), schommelde in het tweede gedeelte van de rit rond de anderhalve minuut. Vlak voor de slotklim waren alle vluchters ingelopen.