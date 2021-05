EMA keurt Pfizer-vaccin goed voor 12- t/m 15-jarigen

Het corona-vaccin van farmaceut Pfizer is geschikt voor de inenting van kinderen van 12 tot en met 15 jaar. Dat is het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Het middel is volgens de toezichthouder veilig voor kinderen.

Het is nog onbekend of dit betekent dat kinderen in Nederland zullen worden ingeënt met het middel. Het ministerie van Volksgezondheid zal bepalen of het wordt opgenomen in de vaccinatiestrategie. Het vaccin was tot nu toe alleen goedgekeurd voor personen vanaf 16 jaar.

De Nederlandse Gezondheidsraad is bezig met een advies over het middel voor kinderen. Daarin wordt het oordeel van het EMA meegenomen. Het RIVM heeft laten weten dat, mocht het nodig zijn, de infrastructuur voor vaccinaties voor kinderen aanwezig is.

Het vaccin is erg effectief in het beschermen van kinderen tegen het coronavirus, stelt het EMA. Het oordeel van de toezichthouder gaat nu naar de Europese Commissie, die toestemming moet geven voor gebruik in EU-landen. De lidstaten zullen zelf bepalen of het middel vervolgens zal worden ingezet.

Net als volwassenen is het de bedoeling dat kinderen twee prikken krijgen: