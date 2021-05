Kluivert acht Jong Oranje niet kansloos op EK: 'Grote namen zeggen niks'

"We zijn er zeker klaar voor." Justin Kluivert kijkt uit naar de knock-outfase van het EK voetbal onder 21 jaar.

"We trainen goed met z'n allen. Jammer genoeg is Brobbey nog afgevallen met een blessure, maar voor de rest zijn we fit. We gaan met een goed gevoel de wedstrijd in."

In de kwartfinales is Jong Frankrijk maandag de tegenstander van Jong Oranje. "Ze hebben veel grote namen in de selectie", analyseert Kluivert de Franse ploeg. "Maar dat zegt niks. Het kan beide kanten opgaan."

Zonder Gakpo en Koopmeiners

Jong Oranje moet het doen zonder vaste krachten als Cody Gakpo en Teun Koopmeiners, die in de groepsfase nog de aanvoerdersband droeg. Beiden zijn aangesloten bij de selectie van het 'grote' Oranje.

"Het is jammer dat ze er niet bij zijn, maar we hebben nog genoeg kwaliteit en we zijn niet afhankelijk van één iemand", aldus Kluivert. "Cody heeft het goed gedaan dit seizoen en hij is daarvoor beloond. Dat is niet meer dan normaal. Ik ben blij voor hem."

Stiekem had Kluivert ook zelf gehoopt op een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. "Ik werk er hard voor en heb er al even aan mogen ruiken. Maar het is niet zo en dat is geen probleem. Volgens jaar is er een WK, dus daar ga ik ook weer keihard voor strijden."