17 jaar later komt Friends met reünie: 'Kan mijn vrienden weer zien'

De show begon in 1994 en eindigde tien seizoenen later. Hoewel de 236ste en laatste aflevering al zeventien jaar geleden werd uitgezonden, is de serie nog steeds immens populair: afleveringen worden wereldwijd herhaald en fans vragen al sinds het slot in 2004 om nieuwe afleveringen.

Want volgens Amerikaanse media ontbrak inhoud. CNN beschrijft de reünie zoals de titels van afleveringen: 'Die ene die een beetje te hard zijn best doet" en 'Die ene die de fans veel geeft van wat ze wilden'. Volgens The Guardian zouden sommige delen uit de reünie beter hebben gewerkt in de vorm van een nieuwe aflevering en Vox stelt dat er niets nieuws wordt verteld, maar dat het "niet erg is om de verhalen nog een keer te horen".

Fans van Friends keken er al maanden (misschien wel jaren) naar uit: de eenmalige reünie van de immer populaire comedyserie. Die was gisteren te zien op de Amerikaanse televisie, en wordt vanavond om 20.30 uur in Nederland uitgezonden door SBS6. De reacties in de VS zijn wisselend. "Een valentijnskaart voor fans", schrijft CNN . Maar wel met een kritische noot.

De populariteit in de jaren 90 had er vooral mee te maken dat de Friends-acteurs je eigen vrienden werden, zegt Liset van der Ster in het NOS Radio 1 Journaal. Zij is entertainmentverslaggever in de Verenigde Staten. "Je had toen nog nauwelijks internet en streaming bestond nog niet, dus je bleef elke week thuis voor nieuwe afleveringen. Daarom werden de acteurs onderdeel van je eigen leven. De reünie wordt zo positief ontvangen omdat het voor de fans van toen teruggaan in de tijd is en ze zo hun oude vrienden weer kunnen zien."

Daar is superfan Vera Houwaart - "de uitspraak 'we were on a break' is geïntegreerd in mijn leven" - het helemaal mee eens. De 28-jarige is opgegroeid met de serie. "Ik keek Friends voor het eerst toen ik nog heel jong was. En daarna nog een keer. En nog een keer."

Volgens Vera is het programma erg herkenbaar. "Het enige wat telt, is hun vriendschap. Dat is heerlijk om naar te kijken. De problemen en de leuke momenten die zij meemaken kom je zelf ook in je leven tegen: van break-ups tot een baan zoeken."