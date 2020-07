Formule 1-coureur Pérez test positief op corona en mist race op Silverstone

Formule 1-coureur Sergio Pérez is positief getest op covid-19. Dat heeft autosportfederatie FIA bevestigd.

De Mexicaan van Racing Point was eerder op de dag al in quarantaine geplaatst omdat zijn coronatest geen duidelijk resultaat opleverde. Volgens de FIA is er onmiddellijk een uitgebreid contactonderzoek gestart. Pérez voelt zich volgens Racing Point fysiek wel in orde.

Pérez zal komend weekeinde niet in actie kunnen komen bij de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Racing Point heeft twee reserverijders achter de hand: de Mexicaan Esteban Gutierrez en de Belg Stoffel Vandoorne.

Strenge protocollen

De Formule 1 begon begin juli pas aan het seizoen wegens de uitbraak van het coronavirus eerder in het jaar. De raceklasse heeft strenge protocollen opgesteld om toch te kunnen racen.

In de afgelopen weken heeft de Formule 1 duizenden tests bij de teams en ander personeel afgenomen. Die leverden twee positieve gevallen op; in beide gevallen was dat bij de GP van Hongarije. Nu is er met Pérez dus een derde geval bijgekomen.