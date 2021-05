Verdachte van moord op 78-jarige buurvrouw in Oostkapelle vrijgesproken

Een 58-jarige man die verdacht werd van het doodsteken van zijn 78-jarige buurvrouw in Oostkapelle is vrijgesproken. Volgens de rechtbank in Middelburg kan niet met zekerheid worden gezegd dat de man de vrouw doodde, omdat direct bewijs ontbreekt.

Het moordwapen is nooit gevonden en ook is er geen dna van de verdachte aangetroffen bij het slachtoffer, maar alleen op de deurklink. Bovendien ontkende de verdachte iets te maken te hebben met de moord.

Het slachtoffer werd op 24 mei 2019 zwaargewond gevonden in een appartementencomplex bij Oostkapelle. Een paar uur daarna overleed ze aan haar verwondingen. De verdachte - die ook in het complex woonde - werd vijf dagen later opgepakt en zat sindsdien in voorarrest.

Op de radio

Het Openbaar Ministerie vervolgde hem voor doodslag en eiste elf jaar cel. Het OM heeft nog niet besloten of het in hoger beroep gaat. na de vrijspraak.

Kort na de moord was de man te horen in radioprogramma Zegt u 't Maar van Omroep Zeeland. Daarin zei hij dat hij de straat niet meer op durfde omdat hij werd geterroriseerd door medebewoners. Die zeggen op hun beurt dat hij overlast veroorzaakte. Daar hielden ze ook een lijst van bij, waarop zeker 54 incidenten staan variërend van vernielingen tot scheldpartijen.

Volgens Omroep Zeeland is het niet duidelijk of de man terugkeert naar zijn oude woning.