Caldas laat Pieters en Kellerman thuis voor Spelen: 'Deze gesprekken kosten mij moeite'

Terrance Pieters en Bjorn Kellerman gaan niet naar de EK hockey in Amstelveen (4-13 juni) en de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus). De spelers van Kampong zijn niet opgenomen in de zestienkoppige selectie van bondscoach Max Caldas.

"Ook na elf jaar als coach kosten deze gesprekken mij het meeste moeite, want je ontneemt de spelers een droom. Dat is niet fijn", reageert bondscoach Caldas op het thuislaten van onder anderen Pieters en Kellerman.

"Ik heb nog niet de tijd gehad om met Bjorn en Terrance één-op-één te praten. We zitten nu voor de wedstrijd tegen België (op zondag 30 mei in de Pro League, red.) in een bubbel."

Topprestaties op EK en Spelen

Caldas hecht er veel waarde aan dat Oranje al in een vroeg stadium zoveel mogelijk wedstrijden met dezelfde selectie kan afwerken. Dat betekent volgens hem niet dat de EK als tussenstation richting de Spelen wordt gezien.

Hij is ervan overtuigd dat Oranje op beide toernooien een topprestatie kan leveren. "Daar gaan we voor. Onze piek moet op het Olympische Spelen zitten, maar het is niet zo dat we het EK zomaar afschrijven."