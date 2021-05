Rutte na ontvangst Tichanovskaja: economische sancties Wit-Rusland cruciaal

Bij de sancties tegen Wit-Rusland is het cruciaal dat er ook economische strafmaatregelen worden genomen. Dat zei demissionair premier Rutte na een ontmoeting in Den Haag van hem en minister Kaag met de Wit-Russische oppositieleider Tichanovskaja. Volgens hem zullen economische sancties ook de bedrijven raken die in handen zijn van de staat, maar moet zo veel mogelijk worden voorkomen dat individuele burgers worden getroffen.

Rutte voegde eraan toe dat de landen van de EU het erover eens zijn dat president Loekasjenko hard moet worden aangepakt.

Directe aanleiding voor de ontvangst van Tichanovskaja. was de arrestatie van journalist en activist Roman Protasevitsj. Tot woede van veel wereldleiders werd hij afgelopen weekend in de Wit-Russische hoofdstad Minsk gearresteerd, nadat het vliegtuig waarin hij zat onder Wit-Russische druk daarheen was omgeleid. Volgens de Wit-Russische autoriteiten was er een bommelding. De EU kondigde al nieuwe sancties aan. Daarbij viel het woord 'staatskaping'.

Nieuwe verkiezingen

Rutte sprak zijn waardering uit voor de inspanningen van Tichanovskaja. Hij hoopt dat de twee elkaar ook een keer in Minsk kunnen ontmoeten.

Tichanovskaja is vorig jaar kort na de verkiezingen haar land ontvlucht en ze verblijft in ballingschap in Litouwen. De verkiezingen werden officieel gewonnen door Loekasjenko, maar Tichanovskaja claimt de overwinning. Ze zei gisteren dat er tot nu toe niet genoeg is gedaan om het Wit-Russische regime een halt toe te roepen en dat president Loekasjenko meer onder druk moet worden gezet. Dat herhaalde ze vandaag.

Tichanovskaja bedankte Rutte voor zijn "ferme" reactie op de ontwikkelingen in haar land. Het was de tweede keer dat ze door hem in Den Haag werd ontvangen. Ze onderstreepte dat de regering-Loekasjenko moet opstappen en dat er nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. De oppositieleider benadrukte dat de algemene situatie in Wit-Rusland niet los kan worden gezien van de gebeurtenissen met het vliegtuig.

De oppositieleider spreekt ook nog met de Tweede Kamer.