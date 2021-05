Kamervoorzitter: gesprek met nep-Volkov had voorkomen kunnen worden

Kamervoorzitter Vera Bergkamp betreurt het dat de Tweede Kamer voor de gek is gehouden door iemand die zich voordeed als een belangrijke medewerker van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Deze 'Leonid Volkov' was in werkelijkheid de Rus Aleksej Stoljarov, die met een andere komiek vaker buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders te grazen neemt. Het duo plaatste gisteren een montage van de bijeenkomst op YouTube.

Direct na het incident eind april kondigde de Tweede Kamer een onderzoek aan naar de gang van zaken. "Conclusie is dat we te maken hadden met een persoon die zich voordeed als Volkov en dat had voorkomen kunnen worden", stelt Bergkamp vandaag. "Dit vraagt om nog meer alertheid van de staf van de Tweede Kamer."

Er volgt een nieuwe werkinstructie, niet alleen voor de genepte Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, maar voor de hele Tweede Kamer. Bergkamp: "Uitgangspunt is het beter verifiëren van de identiteit van de genodigden."

De echte Leonid Volkov reageerde na het incident al vol ongeloof dat het de twee was gelukt. "Ik had verwacht dat de Europese bellers beter voorbereid zouden zijn", zei hij tegen de NOS. Hij wees erop dat hij via sociale media goed vindbaar en bereikbaar is, en zijn identiteit dus te verifiëren is.