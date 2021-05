16-jarige verdachte van tientallen aanrandingen in Alkmaar meldt zich

Een 16-jarige jongen uit Alkmaar, die mogelijk tientallen vrouwen in de stad heeft aangerand, heeft zich samen met zijn ouders gemeld bij de politie.

Dinsdag werden beelden getoond in tv-programma Opsporing Verzocht. Daarop is te zien dat een jongen een vrouw bij haar billen grijpt, De verdachte kreeg twee weken de tijd om zich te melden, anders zouden herkenbare beelden worden verspreid.

Tussen september en december vorig jaar en in deze maand werden tientallen vrouwen lastiggevallen in Alkmaar en omgeving. De werkwijze van de verdachte was steeds hetzelfde. Hij benaderde vrouwen van achteren en greep ze dan bij hun billen, meldt NH Nieuws.

De jongen wordt verhoord. De politie onderzoekt of hij verantwoordelijk is voor alle aanrandingen. Maandag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.