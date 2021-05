Barcelona-voorzitter zet meer kwaad bloed in kamp-Koeman: 'Onzin!'

Ronald Koeman weet nog altijd niet waar hij aan toe is bij Barcelona. De persconferentie die clubvoorzitter Joan Laporta vrijdagochtend gaf, bood geen uitsluitsel over het lot van de trainer, maar inmiddels is wel pijnlijk duidelijk dat de verhoudingen flink verstoord zijn.

"We treffen Koeman volgende week opnieuw om over de toekomst te praten", liet Laporta weten. Eerder was al naar buiten gekomen dat Koeman alleen mag blijven als Laporta binnen vijftien dagen geen andere trainer heeft gevonden.

'Onzin!'

Laporta haalde zich vandaag de woede van het kamp-Koeman op de hals met de melding dat de Nederlander deze week in het ziekenhuis opgenomen zou zijn geweest met hartproblemen. Koemans zaakwaarnemer Rob Jansen verwees die bewering tegenover de NOS naar het rijk der fabelen: "Onzin!"

De trainer had slechts zijn bloeddruk laten meten, zoals dat vaker gebeurt sinds de hartkatheterisatie die hij een jaar geleden onderging. Terwijl de woorden van Laporta, die stress leek te willen suggereren, nog moesten indalen, zat Koeman al in het vliegtuig naar Nederland voor familiebezoek.

Op Twitter deelde het management van Ronald Koeman vrijdagmiddag een sneer uit haar Laporta.