Barcelona-voorzitter Laporta zwijgt in persconferentie over toekomst Koeman

Ronald Koeman weet nog altijd niet waar hij aan toe is bij Barcelona. De persconferentie die clubvoorzitter Joan Laporta vrijdagochtend gaf, bood in ieder geval geen uitsluitsel over het lot van de trainer, zoals de Spaanse media stiekem hoopten. "We treffen Koeman volgende week opnieuw om over de toekomst te praten."

Afgelopen dinsdag hadden Koeman en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen een kort onderhoud met Laporta. Een dag later wist de doorgaans goed ingevoerde Catalaanse televisiezender TV3 te melden dat de club "vijftien dagen op zoek zal gaan naar een nieuwe trainer en als dat niet lukt, mag Koeman blijven".

Tijdens de persconferentie zei de voorzitter daar niets over.

Maximaal respect

"We hebben maximaal respect voor Koeman en hij is een echte professional", roemde de eerder dit jaar als preses teruggekeerde Laporta de Nederlander. Hij haalde daarbij het beslissende doelpunt van Koeman aan in de Europacup 1-finale van 1992 op Wembley tegen Sampdoria.