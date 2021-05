Juventus ontslaat Pirlo en zoekt net als Lazio, Inter en Napoli nieuwe coach

Juventus heeft trainer Andrea Pirlo ontslagen. De oud-international was pas één seizoen hoofdcoach van de club uit Turijn. Voor Pirlo was Juventus zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Na negen titels op rij moest De Oude Dame dit seizoen genoegen nemen met de vierde plaats. Pas op de slotdag werd een ticket voor de Champions League veiliggesteld. Juventus won dit seizoen wel de Coppa Italia en de Italiaanse Supercup. In de Champions League viel al in de achtste finales het doek tegen FC Porto.

Trainerstombola

Volgens Italiaanse media zal Pirlo opgevolgd worden door Massimiliano Allegri, die van 2014 tot 2019 al Juve-coach was. In Italië wisselen veel topclubs van trainer. Ook bij Lazio, Internazionale, AS Roma en Napoli zoeken of hebben ze een nieuwe coach.