Hockeysters zeker van Pro League-winst na schrappen van wedstrijden

De Nederlandse hockeysters zijn al zeker van de eindzege in de Pro League. Als gevolg van de reisbeperkingen door het coronavirus kunnen niet alle duels meer gespeeld worden, waardoor Oranje net als in 2019 de Pro League wint.

Oranje speelt zondag nog in België en zou het ook nog twee keer opnemen tegen zowel Australië als Nieuw-Zeeland, maar die ploegen kunnen niet naar Europa komen. De internationale hockeyfederatie FIH heeft nu besloten die wedstrijden ook niet meer te laten spelen.

Op basis van het puntenpercentage, dat na alle afgelastingen gehanteerd wordt, is Oranje niet meer in te halen. Bij de mannen is België zeker van de eindzege.