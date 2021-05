Vijf koplopers in voorlaatste bergetappe met slotklim voor de boeg

We naderen de tussensprint in Scopetta, over een kilometer of zes volgt de slotklim naar Alpe di Mera. Een kleine minuut is er nog over voor de vijf koplopers, van wie langzaam afscheid kunnen gaan nemen.

De kopgroep: Quinten Hermans en Andrea Pasqualon (Intermarché), Larry Warbasse (AG2R), Mark Christian (Eolo-Kometa) en Giovanni Aleotti.