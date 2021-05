Zes koplopers in voorlaatste bergetappe • Ploeg-Yates controleert peloton

"De komende drie etappes zijn heel belangrijk", wist Romain Bardet voor de start te melden. De Fransman staat zesde in het klassement, op 6.31 van rozetruidrager Egan Bernal.

"Tot nu toe hebben we gezien hoe sterk Egan Bernal is, maar ook Simon Yates. Dat wordt een interessant gevecht in de twee bergetappes. Simon Yates is vandaag de sleutelfiguur, denk ik. Hij heeft een sterke ploeg en het gaat hem niet om een plek op het podium. We kunnen een mooie strijd verwachten."