Bernal buigt maar breekt niet, met nog één bergrit en een tijdrit te gaan

Simon Yates was na de finish een gelukkig man. "Ik ben heel blij. Het team heeft het fantastisch gedaan en het lukte mij om het af te maken."

"Ik had het gevoel dat de jongens van Ineos me zouden laten gaan. En toen ik aanviel op de slotklim, zag ik dat het goed was. Ik probeerde vol gas te rijden, en dat was het."

"Ik heb mijn best gedaan vandaag, het was niet de allerlastigste etappe. Morgen wordt het heel anders, een hele zware etappe op grote hoogte. We zullen zien wat ik kan doen, ik ga mijn best doen."