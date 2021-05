Sterrenkundige en bedenker woord 'oerknal' Kees de Jager overleden

Sterrenkundige Kees de Jager is overleden. Hij is 100 jaar geworden. De Utrechtse emeritus hoogleraar ruimtefysica werd bij wetenschappers over de hele wereld bekend door zijn onderzoek naar de zon en hij zette het ruimteonderzoek in Nederland op.

De Jager werd in 1960 hoogleraar in Utrecht en een jaar later zette hij daar het Laboratorium voor Ruimte­onderzoek op, waarvan hij ook de eerste directeur was.

Later in de jaren 60 werd hij directeur van sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht, een gebouw waar hij een persoonlijke band mee had. In de Tweede Wereldoorlog zat hij er als student ondergedoken. Na een aanslag door Utrechtse studenten eisten de Duitsers een loyaliteitsverklaring van iedereen die wilde blijven studeren, maar De Jager weigerde die verklaring te tekenen en dook onder onder in Sonnenborgh. Later woonde hij nog met zijn gezin in het gebouw.

Bedenker begrip 'oerknal'

Kees de Jager bedacht ook Nederlandse woorden voor Amerikaanse sterrenkundetermen. Zo komt het woord 'oerknal' uit zijn koker, omdat zijn promotor hem vroeg een ander woord te bedenken voor 'big bang'. "Dat mijn term in de Van Dale terechtkwam, vond ik bijzonder", zei hij onlangs in een interview met het Parool.

De Jager gaf nog tot op hoge leeftijd in het hele land presentaties en lezingen om zijn wetenschap dichter bij het publiek te brengen.

Vorige maand werd de Utrechtse emeritus hoogleraar nog geïnterviewd in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen vanwege zijn honderdste verjaardag: