Vijf jaar cel en tbs geëist tegen moeder dode baby Haaksbergen

Het OM eist tegen een 31-jarige vrouw uit Haaksbergen een celstraf van vijf jaar en tbs met verpleging voor het doden van haar pasgeboren zoon. De vrouw heeft wisselend verklaard over of het kindje na de geboorte wel of niet heeft geleefd. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de vrouw verantwoordelijk is voor de dood van haar zoon.

Op 11 april vorig jaar bracht zij volgens het OM de baby om het leven, die maximaal een half uur daarvoor was geboren.

Het OM stelt dat alleen de vrouw de baby om het leven kan hebben gebracht. "Na uitgebreid onderzoek is onomstotelijk vastgesteld dat de verdachte als enige in de woning aanwezig was tijdens de geboorte en het half uur daarna waarin de baby moet zijn gedood,"

De 31-jarige vrouw heeft de baby gewurgd, zegt het OM. Ook zou de vrouw hem met opzet hebben verwond. De vrouw heeft geen verklaring gegeven voor het letsel van het kind.

Wist niet dat ze zwanger was

Ze zegt niet te hebben geweten dat ze zwanger was. Wat er na de bevalling precies is gebeurd, is onduidelijk. De verdachte herinnert zich dat ze heeft gedoucht en heeft opgeruimd. Ze stuurde volgens het OM ook appjes 'over koetjes en kalfjes' naar anderen. Op de meeste vragen gaf de vrouw geen duidelijk antwoord. "Door ontwijkende antwoorden lijkt ze zich te willen neerzetten als een slachtoffer in plaats van een dader."

Na de dood van de baby schakelde ze geen medische hulp in. Ze ging pas tegen middernacht naar het ziekenhuis van Enschede. Artsen vertrouwden het niet en schakelden de politie in. De vrouw werd enige tijd daarna aangehouden. De vader werd ook gearresteerd, maar later weer vrijgelaten.

Volgens de advocaat van de vrouw valt de moeder niks te verwijten. Er is volgens haar sprake van een menselijk drama. "Er is geen sprake van moedwillig zwijgen, maar van verwarring." De vrouw kan zich volgens haar echt niet herinneren wat er is gebeurd.