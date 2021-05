Druk op de zorg neemt af, maar is nog steeds hoog

Hoewel het aantal dagelijkse coronabesmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames al een paar weken dalen, blijft de druk op de ziekenhuiszorg nog steeds hoog. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt in zijn wekelijkse rapportage wel dat de druk langzaam verder afneemt.

Op dit moment is 66 procent van de operatiekamers in gebruik, 2 procentpunt meer dan vorige week. Met name operaties waarbij de kans op een opname op de intensive care hoger is, zijn vanaf april minder vaak uitgevoerd. De capaciteit op IC-afdelingen is beperkt, doordat ongeveer de helft van de bedden wordt bezet door coronapatiënten.

Planbare zorg, zoals een knie-, heup- of staaroperatie wordt in 29 procent van de ziekenhuizen niet geleverd, dit was 34 procent. 25 ziekenhuizen zeggen de kritiek planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, niet meer volledig volgens planning te kunnen leveren. Dat waren er 26. Volgens de NZa hoeft dat niet te betekenen dat patiënten gezondheidsschade oplopen, omdat andere zorginstellingen de zorg kunnen overnemen.

Nog steeds worden minder mensen doorverwezen naar het ziekenhuis dan in de tijd voor corona. Afgelopen week was het aantal verwijzingen 5 procent lager dan verwacht, zegt de NZa. Minder dan 1 procent van de ziekenhuispatiënten heeft covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus.