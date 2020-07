Maarten Biesheuvel was 'koning van het korte verhaal'

"Schrijven is een gave van God en krankzinnigheid al helemaal. Je moet een paar jaar in het gekkenhuis hebben gezeten en eruit weten te komen", vatte schrijver Maarten Biesheuvel het auteursbestaan samen op het Boekenbal van 2015. Hij overleed vandaag op 81-jarige leeftijd.

In 2007 kreeg hij voor zijn hele oeuvre de P.C. Hooft-prijs. Zijn verhalen "die het autobiografische en het fantastische op een zo wonderbaarlijke manier met elkaar vermengen", hebben een unieke bijdrage geleverd aan de Nederlandse literatuur, stond in het juryrapport te lezen.

Biesheuvel werd wel de 'koning van het korte verhaal' genoemd. In 1972 debuteerde hij met de verhalenbundel In de bovenkooi. Tientallen bundels volgden. Soms met autobiografische verhalen, soms surrealistisch, maar altijd geestig. Terugkerende thema's in zijn werk waren: zijn gereformeerde jeugd, de rol van zijn vrouw Eva in zijn leven en psychiatrische inrichtingen.

Maarten Biesheuvel werd geboren in Schiedam en groeide op in een gereformeerd milieu. Hij ging naar het Groen van Prinsterlyceum in Vlaardingen, maar werd daar in 1956 vanaf gestuurd vanwege zijn eigenzinnige gedrag. Daarna werkte hij in de haven en monsterde aan als ketelbink op schepen terwijl hij intussen het avondgymnasium volgde. Uiteindelijk slaagde hij in 1959 voor zijn eindexamen.

Eerste psychische crisis

Na het vervullen van zijn dienstplicht ging hij rechten studeren in Leiden. Daar sloot hij vriendschap met Maarten 't Hart, met wie hij colleges bij de bekende slavist en letterkundige Karel van het Reve volgde. In die periode kreeg hij ook zijn eerste psychische crisis en zat hij een paar maanden in een inrichting in Oegstgeest.

Door het verlies van zijn geloof was Biesheuvel al zijn zekerheden in het leven kwijt geraakt, waardoor hij in een geestelijke crisis belandde die jaren aanhield.

In zijn studentenjaren was hij lid van de progressieve studentenvereniging Catena, liep mee in protestmarsen en schreef voor het Leids Universiteitsblad geëngageerde artikelen.