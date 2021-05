De Jonge verwacht vertraging bij eerste prik

Minister De Jonge houdt er rekening mee dat leveringsproblemen bij farmaceut Janssen gevolgen hebben voor het tijdstip waarop iedereen in Nederland zijn eerste vaccinatie heeft gekregen. Gisteren werd duidelijk dat Janssen niet kan garanderen dat alle vaccins worden geleverd zoals afgesproken.

De Jonge zei voor de ministerraad dat wat Janssen levert "nu wel erg ver begint af te raken van wat het aanvankelijk had gezegd." Hij had gerekend op 3 miljoen Janssen-vaccins in het tweede kwartaal, maar dat wordt niet gehaald.

De demissionair minister is nog aan het uitrekenen wat de precieze gevolgen van de tegenvaller zijn. Vanavond zal hij daar op de persconferentie meer over zeggen.

De Jonge sprak eerder de verwachting uit dat iedere volwassene in Nederland die dat wil begin juli een eerste vaccinatie kan hebben gekregen. "Ik ga ervan uit dat dit wel een implicatie zal hebben voor het moment waarop je iedereen de eerste prik kunt hebben gegeven", zei hij voor de ministerraad.