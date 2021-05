Minder acties, meer buiten: NLdoet gaat dit jaar wel door, ondanks corona

Zoals zoveel evenementen werd ook NLdoet vorig jaar afgelast vanwege de corona-uitbraak. Dit jaar zou de grootste vrijwilligersactie van Nederland plaatsvinden in maart, en ook dat ging niet door. Maar vandaag en morgen staat NLdoet dan toch op het programma.

Weliswaar met een beperkter programma dan andere jaren, maar dat maakt directeur Sandra Jetten van het organiserende Oranje Fonds niet uit, zei ze in het NOS Radio 1 Journaal: "In 99 procent van de gemeenten kunnen vrijwilligers terecht."

In Deventer bijvoorbeeld, om de tuin van een zorginstelling op te knappen. In Maastricht wordt een schip van de waterscouting geschilderd en in Bergen grijpt men de gelegenheid aan om tijdens een 'trashwalk' de omgeving rond de bibliotheek schoon te maken. Ook worden er in het land fietstochten, wandelingen en puzzeltochten georganiseerd voor kwetsbare mensen.

'Geweldig om te zien hoeveel er gedoneerd wordt'

Martina Priekaar is aanwezig in Utrecht. Daar helpen vrijwilligers met het sorteren van babyspullen, waarvan pakketten samengesteld worden voor ouders die weinig geld hebben. Priekaar: "Het is geweldig om te zien hoeveel er gedoneerd wordt. We hebben ook vaste vrijwilligers die ons helpen gedurende de week, maar NLdoet biedt een extra mogelijkheid om te komen sorteren."

Als de spullen gesorteerd zijn, worden ze naar het hoofdkantoor van de stichting in Heerhugowaard gebracht. "We verstrekken ongeveer 5000 babystartpakketten per jaar, maar helaas kunnen we daarmee niet aan de vraag voldoen. Eén op de negen kinderen in Nederland wordt in armoede geboren."

In totaal heeft NLdoet dit jaar zo'n 5500 acties georganiseerd. Dat is minder dan in voorgaande jaren, toen er zo'n 8000 acties georganiseerd werden. Dat heeft te maken met corona, zegt Sandra Jetten: "Er zijn extra maatregelen genomen. Alle klussen zijn zo ingericht dat ze op 1,5 meter afstand uitgevoerd kunnen worden. En veel klussen die binnen zouden plaatsvinden gaan niet door."

Koninklijke familie met hogedrukspuit

Hoeveel vrijwilligers er precies komen opdagen, valt niet te zeggen. Via de website van NLdoet hebben zich zo'n 10.000 mensen opgegeven, zegt Jetten. Maar veel vrijwilligers melden zich direct bij de individuele organisatoren van de acties en niet via de website.

Zoals gewoonlijk doen ook leden van de koninklijke familie mee. Twee jaar geleden hielpen prins Constantijn en prinses Beatrix met het opknappen van muziekinstrumenten. Waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima dit jaar te vinden zijn, wil Jetten nog niet verklappen: "Maar ik geloof dat er een hogedrukspuit gebruikt moet worden."

In 2018 werd een royale hoeveelheid pannenkoeken gebakken door het koningspaar: